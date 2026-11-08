Locomotiva cu tricou

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că județul nostru va fi promovat cu ajutorul locomotivelor și a metroului bucureștean: „În perioada următoare, Consiliul Județean Suceava va colanta două sau trei locomotive de tren cu mesajul <Hai în Bucovina!> și cu peisaje din Bucovina, la metroul din București și pe cîteva autobuze care vor circula prin Capitală. Totul este într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu Primăria Capitalei sau cu primăriile de sector. Nu vom avea costuri și va fi un mesaj pentru încurajarea turiștilor de a veni în Bucovina”.

Mai la primăvară, cînd se va încălzi un pic, cred că-l vom vedea pe domnul Șoldan cu un tricou imprimat cu mesajul ”Hai în Bucovina!”, că doar se dă a fi locomotiva județului nostru.

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