Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, angajați ai Primăriei Suceava, în frunte cu însăși fruntea Primăriei, reprezentată de domnul Primar și de domnul SUBprimar DIC, ne declarăm mîhnirea în legătură cu șirul de minciuni cuprinse în articolul din ultimul număr al Jupânului, de pe pagina 1, intitulat ”Tare bine ar fi prins acum un parc fotovoltaic”, și vă somăm să publicați această replică pentru ca virgulă cetățenii municipiului Suceava să afle cum stau lucrurile în realitate, și nu așa cum în mod vădit tendențios și chiar instigator le prezentați dumneavoastră. Așadar, în vederea eficientizării consumului de energie electrică la nivelul întregului municipiu, genialele măsuri gîndite de cuplul Lolek și Bol…, pardon, Primar și SUBprimar, și puse în aplicare întocmai și la timp de întregul aparat al Primăriei au creat cadrul propice pentru realizarea unei economii care practic ar putea acoperi întregul deficit creat pe plan național de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Chiar ne gîndim că iar virgulă cînd reducem noi consumul cu 75% la iluminatul stradal în cursul serii, dacă am avea bateriile alea de stocare pe care nu le avem, am putea să adunăm pînă spre dimineață atît de mult curent încît să îl exportăm și mai ieftin decît o făceam pînă acum la frații noștri de peste Dunăre, iar fraților de peste Prut să li-l oferim și mai gratis! De asemenea, semi-fraților tot de peste Prut, din economiile făcute, le-am putea plăti dublu sau chiar triplu curentul pe care oricum ei ni-l furnizează mai ieftin decît frații bulgari.

Ne-am mai gîndit că s-ar fi putut face economii și cu prilejul Festivalului Cetatea de Rock a Sucevei, ba chiar în două feluri: primul ar fi ca Festivalul să aibă loc pe la orele prînzului, ne mai fiind astfel deloc nevoie de proiectoare, lasere și alte efecte luminoase, și de asemenea să se facă o ediție d-aia, fără băgat în priză, parcă unplugged îi zice. Să cînte ușurel, cu chitare reci și cu acordeoane în loc de orgi. Am renunțat, însă, la gîndul că prezentatorul ăla, Popovici al vostru, ar fi în stare să spună vreo prostie la adresa noastră și să instige lumea la cine știe ce. Așa cum și articolul la care facem referire este conceput ca un elogiu adus fostei conduceri, de tristă amintire, a primăriei, pe timpul căreia s-au inventat evenimentele astea mari consumatoare de curent. Pînă să le lichidăm și p-astea, v-ați gîndit ce economie de curent s-a făcut prin demolarea tuturor chioșcurilor și garajelor?

Lucrători din Primărie,

făcînd Suceava să pară vie