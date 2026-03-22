Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Alexandru Covașă, fost purtător de cuvînt al Primăriei Suceava și actual purtător de cuvînt al Primăriei Suceava, mă simt obligat să aduc cîteva corecturi articolului de pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Și cu porcul în curte, și cu slănina în pod”, în care, de fapt, nici nu am înțeles dacă e vorba de mine (că virgulă cu mine se încheie articolul) ori de mult stimatul și iubitul domn Subprimar Dan Ioan Cușnir, Bobby pentru cunoscători și prieteni, că iar virgulă cu domnia sa începe respectivul articol. Mi-a fost însă greu, aproape imposibil, să înțeleg conexiunile prin care ați făcut trecerea de la domnia sa la mine, precum și partea referitoare la presupusa mea demisie. Adică din nou virgulă cum? Am venit ca să am de unde pleca? M-am alăturat mult iubitului și stimatului genial arhitect al noii Suceve doar așa, între două demolări de garaje? Păi, la cît mai are domnia sa de dărîmat în Suceava, e nevoie să îi fim cu toții alături, să contribuim care cu un tîrnăcop, care cu un buldozer, care cu mîinile goale, la demolarea a tot ceea ce trebuie demolat, evident că fără despăgubiri, că doar se știe că Primăria de azi e săracă, nu ca aia de sub fostul primar, Lungu, pe care domnul Cușnir însuși l-a dat în fapt pentru fel de fel de mînăreli, inclusiv pentru bătaia de joc a despăgubirilor ilegale pentru garaje dărîmate, fiindcă alea cîteva zeci de mii pe care i le-a dat domnului Cușnir asta și sînt: o bătaie de joc, ce, ăștia-s bani? Păi, decît așa, mai bine deloc, cum procedează actuala administrație.

Cum ziceam: după garaje, urmează restaurantele (Taco Loco ăla e doar așa, un fel de avertisment…), apoi blocurile și ce-o mai fi, și de aceea e nevoie de toată forța de muncă din municipiu. Pe cît posibil, pentru a face și economii, unele obiective, cum ar fi sala polivalentă, nici nu se vor mai termina, ca să nu aibă dl. Bobby ce dărîma ulterior. Cei mai plăpînzi vor primi sarcini mai ușoare, cum ar fi desenatul locurilor de parcare cu bidineaua cu var.

Ca virgulă concluzie: cum aș putea trăda tocmai eu înfrățirea PSD – PNL, demonstrată de faptul că după George Flutur, la CJ a venit șef George Șoldan? Aaaa, dacă ar mai fi vreun alt Alexandru, dornic să-mi preia funcția…

Covașă Alexandru, dărîmînd dintre partide gardu`