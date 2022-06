Doi în unu. Și nuntă, și cumătrie

„La sfîrșit de săptămînă sînt oficiate 20-30 de cununii civile. Chiar și în cursul săptămînii avem cununii. Cei care s-au reportat de pe un an pe altul, cei care au amînat evenimentele vin acuma. La momentul potrivit, chiar și în pandemie, cununii civile s-au mai făcut. În schimb, nu s-au făcut evenimente, și-acum am fost la vreo două nunți cu tacîmul complet: cumătrie, nuntă… Într-un weekend am fost la cinci nunți. Sîmbătă am avut trei nunți și duminică două. Asta-i viața. Se încearcă să se facă și nunți de zi, dar încă nu avem mentalitatea. Totuși, am fost și la nunți de zi, în mod special la cele care se fac duminica și care-s puse pe la ora 15.00 sau 17.00. Însă, avem o problemă de mentalitate. Mie îmi place să fiu punctual. Dacă-i la 18.00 la 18.00 sînt, dacă-i la 15.00 la 15.00 sînt acolo. Nunta începe la 15.00 și oamenii vin pe la 19.00. N-avem mentalitatea asta de respect. Dacă am de mers la mai multe nunți în aceeași zi la prima sînt punctual. Cînd am fost la trei nunți, la ultima am ajuns pe la 02.00 noaptea și-mi aducea aperitivul. Am zis că am mai fost la două nunți, și să mă pună în rînd cu lumea, adică să vină cu sarmale”. Primarul Sucevei, Ion Lungu.