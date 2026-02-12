Cu ocazia inaugurării creșei cu 40 de locuri de la Siret, primarul Adrian Popoiu, fost jucător la Zimbru Siret, i-a oferit o minge de fotbal ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, fost jucător la Viitorul Marghita și Silvana Șimleul Silvaniei.

Dacă este să ne uităm la cîte mandate de primar are domnul Popoiu și la cîte mandate de ministru are domnul Cseke, putem spune că doar viața de fotbalist e scurtă, nu și cea de primar și de ministru.

Asta cu condiția să fi jucat fotbal, însă nu doar în spatele blocului.

Emil Bloc