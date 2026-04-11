- Se înmulțesc cazurile de șoferițe băute prinse de polițiștii suceveni.
- S-a lăsat cu cătușe după o bătaie începută într-o casă și continuată pe stradă. Victima a făcut un live pe rețele.
- Bărbat rănit după ce s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat, la Vatra Dornei. Individul nu avea permis și era băut.
- Două tinere, lovite pe trotuar de o mașină scăpată de sub control de un șofer băut.
- Șofer băut, rănit după ce a scăpat mașina în șanț, la Fântânele.
- Audi răsturnat în centrul comunei Marginea. Șoferul, fără permis, a fost găsit la un kilometru distanță.
- Ambulanță cu pacient, cu girofarurile în funcțiune, lovită de un șofer care nu a oprit la indicatorul ”Stop”.
- Supărat că l-a părăsit soția, un bosîncean s-a îmbătat și a dat foc podului casei.
- Cele mai multe accidente cu mașini lovite de tren, pe zona Rădăuți, în ciuda vitezei reduse și a trenurilor puține.
- Polițiștii și procurorii fac cercetări pentru infracțiunea de ucidere a animalelor, fără drept, în cazul a trei adăposturi de cîini din Suceava.
- Accident violent, cu doi răniți, după un impact între un autoturism și o camionetă.
- Om al străzii lovit de soartă, dar și de o mașină pe o trecere de pietoni din Suceava.
- Bătăuș din Iaslovăț, băgat la ”răcoare” pentru nouă luni.
- Biciclistă de 70 de ani pusă la pămînt de un șofer neatent, la Rădăuți.
- Obiecte de îmbrăcăminte și parfumuri de firmă, posibil contrafăcute, confiscate de la un șofer care circula pe DN 17.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă