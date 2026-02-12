Recompensa imediată

Președintele Filialei Suceava a Colegiului Psihologilor din România, Marius Șaramet, a vorbit despre dependența pe care o dau rețelele de socializare atît în ceea ce-i privește pe copii, cît și pe adulți, în contextul discuțiilor tot mai dese din ultima vreme legate de interzicerea acestora în rîndul copiilor sub 16 ani – lucru pus în practică de cîteva țări deja:

”Mă întrebam de ce apare această discuție acum, pentru că rețelele de socializare au deja poate 10-15 ani, dacă nu mai bine, de cînd sînt utilizate pe scară largă. Și răspunsul la întrebare ar fi: <pentru că efectele sînt deja vizibile>. Și de o anumită perioadă de timp ne confruntăm cu astfel de efecte ale rețelelor de socializare prin creșterea anxietății și depresiei la copii și adolescenți, probleme de somn, probleme de concentrare sau autoreglare emoțională, expunere precoce la conținut neconform vîrstei, de tip violent, extrem, poate apărea comparația de tip social – constant apare, aceasta ducînd la scăderea stimei de sine. Și așa mai departe. Deci, nu vorbim despre viitor, ci vorbim despre prezent. Ne confruntăm deja cu astfel de situații și aproape zi de zi în cabinetele de psihologie se prezintă cîte un părinte cu copilul care deja are probleme de anxietate sau depresie, dificultăți de somn și nu mai vorbim de acele probleme de concentrare.

Rețelele sociale au efecte diferite. Dacă vorbim, de exemplu, despre TikTok, la acesta efectele principale ar fi prin, să-i spunem, afectarea rețelelor implicate în procesul atenției. Dacă vorbim de Facebook și Instagram, preponderent efectele sînt legate de comparație permanentă cu ceea ce se vede acolo, ceea ce este expus pe acele rețele, cu scăderea stimei de sine, cu neidentificarea cu propriul corp și așa mai departe.

(Organizația Mondială a Sănătății a făcut un studiu pentru 2021-2022 și a arătat că în România 22% dintre copiii cu vîrste între 11 și 15 ani suferă de sevraj psihologic atunci cînd n-au acces la telefon.) Sevrajul este un termen folosit în zona dependențelor. În rîndul specialiștilor din zona psihologică și a neuroștiinților se discută despre crearea dependențelor, și nu atît de gadget-uri, cît de rețele, astfel încît, da, se constată o dificultate în a intra în lumea celui care deja a folosit foarte mult rețelele sociale și greutatea cu care poți intra în contact cu el. Da, fiind vorba de o dependență, se creează acel sevraj, cînd obiectul care a creat dependența lipsește.

(Și noi, adulții, sîntem dependenți, chiar dacă uneori se întîmplă asta prin natura serviciului). Da, întrucît noi, cumva, a venit această situație cu telefonul mobil, cu acele ecrane cu touchscreen care îți oferă acces rapid la informații… Populația nu a intuit exact în ce direcție poate să meargă situația cu acest dispozitiv, însă telefonul, de exemplu, și nu numai tabletele, îți oferă un acces rapid la informații, rezolvarea rapidă a unor probleme, însă, în același timp, îți poate deforma foarte ușor realitatea cînd vorbim de rețelele sociale. Un motiv pentru care, da, într-adevăr și noi, adulții, folosim în diverse situații și modalități acest gadget, telefonul, tableta, însă atunci cînd am intrat în contact cu ele pentru prima oară, creierul nostru, din punct de vedere neurofuncțional, era matur, astfel încît căderea în dependență e un pic mai dificilă. (Însă, chiar și adulți fiind, tot ne asigurăm mereu că avem telefonul asupra noastră…), pentru că e legătura noastră imediată cu realitatea și, dacă vorbim de dependență, e ca și situația aceea în care faci cîte ceva și te duci eventual să îți iei bomboana, să aprinzi o țigară sau știu eu ce altceva… Îți oferă recompensă imediată, se joacă cu acele rețele neuronale atenționale și rețele neuronale ale recompensei, se descarcă dopamina, starea emoțională se schimbă imediat și de fiecare dată cînd copilul și chiar și adultul se plictisește, creierul automat recurge la o manieră rapidă și imediată de a schimba acea stare emoțională”.