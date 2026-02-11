Doar sudul Bucovinei, domnule Robu

Vicepreședinții PSD ai Consiliul Județean Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simeria, au avut o întîlnire cu deputatul Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petrețchi. Nicolae Robu a declarat că discuțiile au fost axate pe problemele și nevoile comunității ucrainene din județul Suceava, pe proiectele culturale și educaționale în derulare și pe modalitățile prin care administrația județeană poate sprijini mai eficient această importantă comunitate. A mai spus domnul Robu: „Bucovina înseamnă diversitate, tradiții vii și respect reciproc între etnii, iar dialogul constant cu reprezentanții minorităților este esențial pentru a construi politici publice corecte și soluții durabile pentru toți cetățenii județului”. Ați fost cît se poate de politically correct, domnule vicepreședinte.

Cu cîteva zile în urmă, colegul de partid al lui Nicolae Robu, senatorul Titus Corlățean, s-a adresat plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, ”pe tema înrăutățirii situației etnicilor români din Ucraina”. Pe pagina sa de Facebook, domnul Corlățean a scris, referindu-se la intervenția sa, că, ”pe scurt, România a respectat drama societății ucrainene în acești 4 ani de război de agresiune și a încercat, fără să facă <valuri> internaționale, să rezolve direct, prin dialog politico-diplomatic bilateral, problemele legate de restrângerea tot mai pronunțată și respectiv încălcarea drepturilor la prezervarea identității naționale, culturale, religioase a etnicilor români din Ucraina. Din păcate nu a funcționat și nici nu am simțit că avem reciprocitate din partea statului ucrainean, în raport cu efortul de susținere uriaș pe care România l-a făcut în acești 4 ani pentru statul vecin menționat”.

De unde înțelegem, domnule Robu, că ”Bucovina înseamnă diversitate, tradiții vii și respect reciproc între etnii”, dar numai sudul Bucovinei, nu și nordul.

Diversitate, că-i mai bună decît toate!