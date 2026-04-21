Asta la revista, baby!

Fiindcă nu i-au ajuns kilometrii de știri din presa locală cu proiectele sale realizate, în curs de realizare sau doar promise, Gheorghe Șoldan, președinte al Consiliului Județean Suceava și al PSD Suceava, a tipărit și un pliant gen revistă cu ce a făcut în primul an de mandat de șef al administrației județene. În pliantul intitulat ”Raport de activitate – 1 an de mandat”, domnul Șoldan a vorbit despre drumuri, aeroport, centuri, rute ocolitoare, poduri, podețe, milioane de lei și milioane de euro, adică despre ce a vorbit într-un an de zile în comunicatele de presă pe care jurnaliștii le-au citit și le-au dat mai departe. Oare de ce o fi simțit domnul Șoldan nevoia să intre în concurență cu marile lanțuri de magazine, care inundă cutiile poștale și scările de bloc cu revistele lor de promovare? Reviste care sînt mult mai atractive, pentru că omul mănîncă măsline și șuncă presată, și nu asfalt de pe drumuri și poduri, și bea suc, bere și vin, și nu apa care curge pe sub podețe. Gheorghe Șoldan și-a șifonat singur imaginea, pentru că revistele au zăcut aruncate pe jos de cei puși să alimenteze cu ele cutiile poștale sau de cetățeni nervoși care le-au zvîrlit de pe caloriferele pe care fuseseră abandonate. Apoi, comentariile s-au referit la faptul că lui Gheorghe Șoldan tare îi mai place să fie în lumina reflectoarelor, și mai nou în lumina becurilor scărilor de bloc, unii s-au întrebat cît au costat revistele și cine le-a plătit, iar alții au fost dezamăgiți că hîrtia folosită pentru revistă nu era bună pentru șters geamurile înainte de Paște.