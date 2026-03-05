Diferențele salariale între muzee

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că instituțiile de cultură au scăpat de reducerile de personal impuse de cea mai nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru că oricum ”nu au mai ce tăia și ce reduce”. În plus, domnul Ursu subliniază că salarizarea în domeniu este proastă și de aceea posturile existente în sistem nu sînt atractive. De exemplu, la muzeul sucevean sînt 16 posturi disponibile, iar domnul Ursu a spus că ”într-unul din mall-urile din Suceava salariile oferite sînt cam cu 30% mai mari decît salariile de la muzeu”.

Nu ne mirăm prea tare, fiindcă sînt și alte cazuri în care cîștigurile la privat sînt mai mari decît cele de la stat în același domeniu de activitate. La urma urmei, mall-urile tot un fel de muzee sînt, pentru că uneori nu intră nimeni în magazinele care funcționează în acestea, ori în cîțiva ani hainele achiziționate se demodează și sînt uitate în dulap, devenind adevărate piese de muzeu.

MuZeul cumpărăturilor