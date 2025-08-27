O țară de la care se poate învăța

Cu sprijinul Primăriei Vatra Dornei au fost modernizate toate sălile de operații din cadrul Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Municipal și s-au achiziționat echipamente noi. Primarul Marius Rîpan a arătat că „a fost un efort destul de mare făcut atît de noi, de la Primărie, vorbesc de efortul financiar, cît și de către cei din spital” și a apreciat că „meritul cel mai mare este al medicilor care au cerut acest lucru”. Domnul Rîpan a adăugat: „Vreau să le transmit că Primăria și Consiliul Local vor fi tot timpul alături de spitalul din Vatra Dornei. Utilitatea este cu atît mai mare cu cît aceste săli de operații nu se adresează doar dornenilor, ci întregului bazin al Țării Dornelor. Vorbim aici de circa 50.000-55.000 de locuitori, plus turiștii care vin în Vatra Dornei”.

Așadar, pe partea medicală, România nu poate lua exemplu doar de la țări ca Germania, ci se poate inspira și din modelul oferit de Țara Dornelor.

