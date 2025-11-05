Dacă simț al umorului nu e, nici șosea de centură a Humorului nu e

Aerele de ardelean combinate cu cele de bucureștean îl fac pe Ilie Bolojan să privească de și mai sus regiunea Moldovei, în general, și județul Suceava, în particular. Premierul PNL al României nu este de acord cu realizarea unei șosele de centură a micuțului oraș Gura Humorului, pe motiv că aceasta ar fi prea scumpă. Dacă în timpul administrației PNL a județului șoseaua ar fi costat 500 de milioane de euro, administrația PSD a redus costul proiectului la 150 de milioane. Cu toate acestea, fostul primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, județ din care nu lipsesc tot felul de șosele de centură, nu este de acord cu finanțarea proiectului. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că Ilie Bolojan i-ar fi spus că ”proiectul este prea scump pentru județul Suceava”. Cum ar veni, ”băi, moldovenilor, dar de cînd aveți voi pretenții așa de mari? Ce, vă credeți <argeleni>?”. Domnul Șoldan a declarat după ședința CJ de săptămîna trecută că ”am ajuns să ne rugăm să se finanțeze ceva pentru județul Suceava”.

Așadar, cu Ilie Bolojan premier, șoseaua de centură de la Humor, cel mai ”încărcat” punct de pe drumul care leagă nordul Moldovei de Vest, se va realiza doar dacă lucrarea ar costa vreo doi euro și 50 de eurocenți. Problema județului Suceava în raport cu premierul ardeleano-bucureștean are mai multe subprobleme. Așa cum subliniam, Suceava este în Moldova, și nu în Ardeal. Administrația județului este PSD, și nu PNL. Este o mare problemă cu banii în această perioadă. Și, nu în ultimul rînd, încruntatul domn Bolojan nu pare a avea simțul umorului, pentru că dacă l-ar avea, măcar ar fi auzit de Festivalul ”Umor la Gura Humorului” și poate ar fi fost mai înțelegător.

Gura ”Omorului” pe șosea