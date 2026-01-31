Madridul, la tîrgul de turism de la Suceava

Prezent la un tîrg de turism la Madrid cu o delegație a Sucevei, vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu a spus că ”participarea județului Suceava la FITUR Madrid 2026 ne permite să prezentăm Bucovina pe piețele externe. FITUR reunește mii de profesioniști din industria turismului, tour-operatori, investitori și reprezentanți ai destinațiilor din întreaga lume. Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente, pentru ca tot mai mulți turiști să descopere ce are de oferit județul Suceava”.

Nu prindem noi ziua cînd Madridul va avea un stand la un tîrg de turism organizat la Suceava, iar vicepreședintele regiunii madrilene va declara: ”Este important ca Madridul să fie prezentă la astfel de evenimente, pentru ca tot mai mulți turiști să descopere ce are de oferit acesta”.

Diavolul se îmbracă la Prado