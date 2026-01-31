Măturătorul de presă

- Încă o suceveancă păcălită cu o sumă mare de bani, de această dată prin false investiții în criptomonede.
- A intrat cu un BMW într-un gard și a fugit, după care a refuzat stabilirea alcoolemiei.
- Un șofer care a vrut să fugă de polițiști a intrat pe contrasens și a provocat un accident.
- Șofer de 19 ani, prins cu 152 km/h în localitate, pe E 85.
- Încă un șofer prins cu alcoolemie imensă a refuzat recoltarea probelor de sînge.
- Trei incendii în județul Suceava, în mai puțin de 12 ore. Pompierii trag un nou semnal de alarmă privind utilizarea sobelor și coșurilor de fum.
- Hoți tineri, dar cu ani de infracționalitate în spate, condamnați cu executare pentru spargeri de mașini în Suceava.
- Închisoare cu suspendare în urma unui groaznic accident după ce un autoturism s-a oprit pe linie, în fața unui marfar.
- Doi hoți de fierăstraie mecanice, capturați de polițiști.
- Trei frați, condamnați pentru trafic de droguri. Doi dintre ei au primit pedepse destul de mari.
- Descindere lîngă calea ferată, unde era depozitată ilegal o cantitate mare de lemne.
- Tînăr de 19 ani, depistat la aproape 12 ore după ce a acroșat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni.
- Deranj mare provocat de un cîine Amstaff: bărbat mușcat, amenzi și dosar penal.
- Și-a lăsat acasă brățara electronică de supraveghere și a fost găsită în patul soțului cu care nu avea voie să se întîlnească.
- O autoutilitară în valoare de 70.000 de lei, confiscată după două transporturi ilegale de lemn în valoare de 2.000 de lei.
