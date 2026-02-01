Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, lideri liberali de importanță comunală, județeană, iar unii chiar națională, salutăm cu deosebit respect inițiativa domniilor voastre de a ne mai băga și pe noi în seamă (că virgulă cînd fostul mult iubit și stimat domn Flutur era în vîrful ierarhiei de partid și de administrație județeană, tare mult îl mai onorați în pagini – că de se va (ră)scula, pre mulți îi va popi, începînd cu domniile voastre! – dar de cînd s-a retras din politică, conform propriilor sale declarații, nici pe noi nu prea ne-ați mai onorat cu prezența în pagini), așa cum s-a întîmplat în ultimul număr al Jupânului, pe pagina 1, în articolul ”Noroc de primarul de la Rîșca”. În cea mai mare parte, cele cuprinse în articol sînt adevărate, cu precizarea că undeva scrieți că acest Cămin Cultural inaugurat în satul Slătioara este ”o investiție așteptată de comunitate de peste 20 de ani”, ceea ce este doar parțial corect. Ideea e că sînt mai bine de 50 de ani, nu doar 20, de cînd locuitorii din Slătioara așteptau să vadă edificată această veritabilă Catedrală a culturii, a spiritului, a intrării în patrimoniul culturii planetare și chiar galactice a tot ceea ce ține de spațiul cultural rîșcan și slătiorean. Să știți că această victorie a capitalismului multilateral dezvoltat (și implicit a liberalismului, că doar nu degeaba avem primar liberal acolo) este o palmă dată comunismului, care n-a fost în stare să construiască, tot acolo, decît două cămine culturale. Acesta, al treilea, ne-ar înscrie direct în paginile Guinness Book of World Records dacă ăi` care o editează ar avea habar ce este acela un Cămin Cultural. Inutil le-am explicat că e ca virgulă cînd ar fi un Royal Albert Hall ceva mai mic, în care va cînta distinsul interpret Alexandru Recolciuc, un fel de Tom Jones. Aiurea!, se făceau că nu au auzit de el. Nu de Recolciuc, pe care cică îl știau din filmări de pe la ”evenimente”, ci de Tom Jones. Marele adevăr l-a rostit distinsa noastră lideriță județeană, d-na Angelica Fădor, subliniind ”importanța acestei investiții pentru comunitate”. Ce fabrici, tractoare, mobilă, electronice? Cultura, că-i mai profitabilă decît toate! Să vedeți nivel de trai săltat cînd o cînta Recolciuc pe scenă, iar în restul încăperilor vor fi sala de lectură, expoziția de pictură și cercul de teatru!

Fădor, Bălan, Andreica, Păstrăv și Covașă

făcînd pentru Cultură azi un Cămin, mîine o Casă…