Necunoscut și neauzit

„Sunt părinți pentru care rechizitele, uniformele și toate cheltuielile începutului de an înseamnă un efort financiar mare. Sunt profesori nemulțumiți, pe bună dreptate, de multe dintre lucrurile care se întâmplă în sistem. Sunt școli care încă nu oferă condițiile de care copiii au nevoie și sunt copii pentru care presiunea de a ține pasul, dificultatea de a se integra sau bullyingul fac școala mai grea decât ar trebui să fie. Aceste probleme nu pot fi ascunse în spatele festivităților și discursurilor din prima zi”.

Bravo, domnule președinte PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan! Nu aveți timp tot anul să vorbiți despre lucrurile astea, trebuia să o faceți chiar în prima zi, ca să le stricați tot cheful și elevilor, și profesorilor și părinților, pentru care orice început de an școlar reprezintă un moment deosebit. Noroc că elevii n-au auzit de dumneavoastră, iar profesorii și părinții aveau altă treabă și nu v-au auzit.

Master chef de școală