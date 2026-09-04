Nicolae Labiș, un fenomen al frumosului

Maestrul Mihai Pînzaru PIM va realiza o expoziție de grafică dedicată poetului Nicolae Labiș, în contextul împlinirii a 90 de ani de la nașterea acestuia. Expoziția ar urma să fie itinerată inclusiv în Basarabia.

”Eu am fost cu domnul Barbă cu mașina. La un moment dat, am plecat de la Fălticeni la Suceava, la vernisajul unei galerii a unei tinere pictorițe, Denisa Tuhlei. E la Galeria de Artă Zamca expoziția acestei studente. Domnul Barbă (fostul vicepreședinte al CJ Suceava, care a răspuns de domeniul cultural-artistic – n.r.) a fost prezent, ca și doamna Damian, doamna subprefect, ne onorează permanent cu prezența domnul Flandorfer… Domnul Barbă s-a oferit să meargă și el la Fălticeni (la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, de la Fălticeni – n.r.) și am plecat cu el, am vorbit pe drum și am pus bazele unei colaborări: voi avea o expoziție de grafică închinată lui Nicolae Labiș.

Pentru că domnul Barbă, <tînăr și neliniștit>, și-a propus, nu știu, are un program personal, moral…, el e omul care vrea să marcheze anul Labiș în mod deosebit. Și a venit cu o expoziție a lui Mihail Gavril la Suceava și la Fălticeni, urmează să merg și eu cu Labiș. În același timp, Radu Bercea a expus și el despre Labiș, grafică. Eu zic că noi, cîțiva artiști, și poate vor mai veni și alții, că nu sîntem noi unici pe pămîntul ăsta frumos bucovinean, care să vină să aducă un omagiu acestui fenomen, pentru că a fost un fenomen al frumosului Labiș. Și el, iată, reverberează pînă în zilele noastre puternic. Eu am o anumită emoție specială, pentru că sînt prieten foarte bun cu Margareta Labiș, doamna profesoară, și cu Dorina Labiș. Dorina Labiș fiind inginer instalator, am fost colegi la Institutul de Construcții București, acum se cheamă Universitatea de Construcții, și ea a fost și decan acolo, un om foarte dotat și normal. Dorina Labiș fiind sora lui cea mică. Era Margareta, cea mare, și Dorina Labiș, cea mică. Margareta are cred că 87-88 de ani, iar Dorina are cam 80 de ani. Totul e legat de 90 de ani de la nașterea poetului.

Anul ăsta ar urma să fie expoziția, da, pentru că pe 2 decembrie era el născut și pe 22 (1956, la 21 de ani – n.r.) a murit. Și voi avea o expoziție la Rădăuți. Domnul Barbă s-a zbătut și eu i-am propus ca această expoziție să o itinerăm pînă în decembrie, să mergem și în Basarabia, de fapt e și propunerea lui și a lui Vasi Gafiuc (președintele Asociației ”Institutul Bucovina” – n.r.). Vom merge și în Basarabia în vreo două locații. Una precis va fi Soroca, am ținut foarte mult la Soroca, pentru că tatăl meu era născut lîngă Soroca. Și o să mă aduc și eu cu prilejul ăsta în satul lui de baștină să, nu știu, să trec pe lîngă cimitirul strămoșilor din partea tatălui”.