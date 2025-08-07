Cabinetul ”plantat” strategic

În orașul sucevean Liteni a fost inaugurat un centru medical, despre care primarul Tomiță Onisii a spus că ”alături de Substația de Salvare Liteni reprezintă un pas important spre un sistem de sănătate accesibil și eficient pentru toți locuitorii orașului Liteni, și nu numai. Cu trei cabinete pentru medici de familie, un cabinet stomatologic modern și un ecograf de ultimă generație, acest centru va răspunde nevoilor de îngrijire ale tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă”.

Felicitări pentru realizare! Cabinetul stomatologic a fost ”plantat” strategic, pentru că atunci cînd vor vedea nota de plată de la ecograf și valoarea rețetelor prescrise de medicii de familie, pacienților le vor cădea plombele.

Nota de placă dentară