Ca un șofer de tir fără permis

Profesorul Traian Pădureț, președintele Pro Educația Suceava, s-a arătat revoltat de unele afirmații făcute de premierul Ilie Bolojan în cadrul unei emisiuni televizate. Proaspăt revenit de la București, unde a participat la pichetarea sediului Ministerului Educației, domnul Pădureț l-a auzit pe domnul Bolojan spunînd ”că măsurile luate în învățămînt prin creșterea normei didactice s-au luat ca urmare a analizei activității din sistemul de învățămînt, unde s-au constatat diferențe majore între nota de la clasă, media de la clasă a elevului, și rezultatele la examenele naționale. Și atunci s-a luat această decizie de creștere a normei didactice și de creștere a numărului de elevi la clasă. Adică, tu nu recunoști că ai luat o măsură doar economică, din pix, contabilicească, prin care se face economie la buget, și tu, prin mărirea numărului de elevi la clasă, ce dorești? Să crească calitatea învățămîntului? Păi, asta a rezultat din ceea ce a spus dînsul. Sau, pot să cred partea cealaltă, pentru că n-au fost aceste rezultate, ne-au pedepsit și ne-au mărit numărul de copii de la clasă și numărul de ore la norma didactică pentru ca să muncim mai mult ca să ce? Să obținem rezultate mai bune? În nici un caz nu vor fi rezultate mai bune”.

Explicațiile lui Ilie Bolojan l-au determinat pe Traian Pădureț să declare că premierul ”a venit cu o motivare surprinzătoare, a venit cu o motivare de șofer de tir”. Șoferii de tir nu ar trebui să se supere pe domnul Pădureț, pentru că acesta nu a vrut să-i jignească. Șoferii de tir trebuie să îl înțeleagă pe domnul Pădureț pentru că acesta era obosit de la mișcarea de protest și de la drum. De fapt, domnul Pădureț a dorit să spună că motivarea domnului Bolojan a fost ca cea a unui șofer de tir fără permis, fără ITP și fără RCA, care a fost prins și beat pe deasupra.

Șoferul de tir cu arcul