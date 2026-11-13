Bobu în sprijinul lui Bobu

Iată că am găsit timp și pentru un proiect al comunei Ipotești care a fost blocat mult timp, dar care pînă la urmă a fost deblocat. Vestea a dat-o viceprimarul PNL, Constantin Bobu, în lipsa primarului PNL, Dumitru Gulei, care era plecat în concediu. Domnul Bobu a anunțat triumfător: ”O veste extraordinară pentru comuna Ipotești! După ani de obstacole și contestații, noua școală verde este tot mai aproape de realitate!”. Ca să fie clar pentru votanții comunei, proiectul în valoare de vreo 4,5 milioane de euro a fost un proiect ”pentru care s-a luptat mult și la care nu am renunțat!”. Aplauze! Din cauză că s-a consumat mult timp cu procedurile, s-a pierdut finanțarea prin PNRR și acum se așteaptă bani de ADR Nord-Est. Primarul spunea în aprilie 2026 că ”anul trecut școala verde a fost contestată de firma Mateo Rustic Construct, soluționarea contestației a durat cîteva luni și din cauza asta am pierdut finanțarea europeană”.

Nici bine n-a tăcut primarul că a vorbit preotul Constantin Bobu, șeful Mateo Rustic: ”Uneori, dreptatea personală trebuie să facă loc binelui comunității. Și doare! Am fost scos dintr-o licitație pentru construirea unei școli, am contestat decizia și am ales să-mi apăr drepturile. Între timp a apărut șansa unei finanțări nerambursabile, cu un termen-limită strîns. Am avut de ales: să-mi continui lupta sau să renunț pentru ca școala să poată fi construită. Am ales copiii. Am ales comunitatea. Am renunțat la contestație, deși cred în continuare că am avut dreptate (…)”. Lacrimă și aplauze!

Revenind la viceprimarul Constantin Bobu, acesta a afirmat că ”au fost multe luni de muncă, discuții, demersuri și eforturi pentru a salva acest proiect. În cele din urmă, prin dialog, perseverență și înțelegere, s-a ajuns la retragerea ultimei contestații, ceea ce a permis deblocarea procedurii și semnarea contractului de execuție”. Aplauze! Totuși, domnule viceprimar Bobu, v-a fost greu să-l convingeți pe preotul Bobu, verișorul dumneavoastră, să renunțe la contestație? Eu spun că da, pentru că vrea bine copiilor, după cum a spus, dar și binele domniei voastre, pe care ar vrea să vă vadă primar.

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