ANUNŢ LICITAŢIE

Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 6 anunţă pentru ziua de 04.03.2026 organizarea unei LICITAŢII la sediul unităţii, pentru închirierea obiectivelor de la Ocolul Silvic Dolhasca, conform caietului de sarcini: Construcţii situate în municipiul Fălticeni, str. Sucevei nr. 93A, jud. Suceava (fostul sediu al O.S. Fălticeni), după cum urmează:

sediu al O.S. Fălticeni și Anexe, suprafața de închiriat 822 mp

Prețul de pornire la licitația de închiriere este de 18085 lei/lună. Pas de licitație (lei): 1809 lei. Garanția de participare (lei): 18085 lei.

Valorile de mai sus sunt fără TVA.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare obiectiv, condiţiile şi documentele de calificare, se poate obţine de la sediul direcţiei începând cu data de 13.02.2026.

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de 04.03.2026, ora 13:00.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, pînâ în data de 04.03.2026 la orele 11:00, documentele prevăzute de caietul de sarcini al licitaţiei, respectiv:

dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului (copie certificată) în cazul persoanelor juridice, iar în cazul persoanelor fizice copie după cartea de identitate

lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetul local (certificat fiscal emis de ANAF şi consiliul local)

declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că nu are datorii faţă de RNP Romsilva

dovada constituirii garanţiei de participare

dovada achitării taxei de participare la licitație: 50 lei inclusiv TVA.

declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte prevederile caietului de sarcini, condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat prezentate în capitolul III din caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava, www.silvasv.ro sau telefon 0230/522.564.