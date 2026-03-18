Agenda cu coperți useriste

Cu mîna lui Mihai Dimian, Ministerul Educației vrea să pună în aplicare un plan mai vechi în ceea ce-i privește pe directorii de școli. E lansat în dezbatere publică un proiect prin care conducătorilor școlilor li se vor cere competențe extinse, conform jurnalul.ro, ”de la management curricular la coaching, intervenție în medierea conflictelor și fundraising – căutarea și găsirea unor surse de finanțare din afara sistemului, pentru a completa bugetul școlii, cu ajutorul unor proiecte”. Conform publicației, ”despre viitorii manageri, directorii de școli spun că ar fi <în cărți> mii de membri de partid ai formațiunilor politice de la guvernare și ONG-iști care nu au putut intra în sistemul preuniversitar ca specialiști din exterior, pentru a preda noile materii introduse prin modificările legislative, dar vor putea prelua funcțiile de conducere”.

Fostul rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, susține că noile propuneri reprezintă modele din sistemele altor state, precum Finlanda, Anglia, Canada, Australia și Estonia, dar și ghiduri UNESCO și OCDE. Profilul profesional al managerului școlar va avea 5 competențe profesionale generale și 20 de competențe specifice, conform proiectului lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației, despre care un director de școală nemulțumit a spus: „Nu ne putem compara cu școlile din Finlanda sau Anglia, pentru că sunt sisteme diferite”.

Cu această inițiativă, domnul Dimian ar putea să cîștige bunăvoința publicațiilor cu iz userist care l-au criticat înainte de numire, sugerînd că acesta ar fi pesedist, în condițiile în care se vede că agenda pare a avea coperți useriste.

