Dedeman și Ceceman

Grupul francez Carrefour a anunțat oficial, în februarie 2026, intrarea în negocieri exclusive pentru vînzarea întregii sale operațiuni din România către frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii lanțului Dedeman. Achiziția este considerată cea mai mare realizată vreodată de investitori români, valoarea tranzacției fiind de aproximativ 823 de milioane de euro. Potrivit unor economiști, Carrefour ar fi plecat pentru că în România e fiscalitatea ridicată și nu există predictibilitate. Alți specialiști în economie spun că frații Pavăl au cumpărat compania pentru că era o oportunitate. Despre acest subiect, analistul economic Daniel Apostol a spus:

”Dacă vrem o interpretare <mai tabloidă>, putem spune că s-a retras din România alungată fiind de instabilitatea cadrului legislativ pe care nu o putem contesta. Faptul că se impun măsuri, inclusiv fiscale, peste noapte, face orice investitor, orice conducător de companie foarte reticent cu privire la acel mediu.

Există o oportunitate la nivelul fraților Pavăl, deja devin cei mai mari angajatori la nivelul economiei românești. Este un lucru bun. Sînt multe semne de așteptare, nu de întrebare, de neîncredere, dar mai curînd de așteptare cu privire la capacitatea lor de a administra un lanț de hipermarketuri precum cel pe care îl achiziționează de la Carrefour. Am văzut și glume de genul că Carrefour a plecat din zona de fast-moving consumer, de bunuri de larg consum, pentru că, de fapt, cu banii pe care-i ia de la Dedeman va construi un lanț de bricolaj numit <Ceceman> (rîde).

Revenind la plecarea Carrefour, eu aș da și o altă interpretare. Mă bucură faptul că avem antreprenori români de o astfel de anvergură, de o astfel de putere economică și dedicați dezvoltării și investițiilor. Mă îngrijorează însă faptul că, de cîțiva ani buni, constat multe ieșiri de capital străin din România. În multe zone, în multe domenii. România nu a mai avut de multă vreme o știre pozitivă de genul: <A venit o companie mare, uriașă, europeană sau globală în piața românească>. Asta mă îngrijorează, pentru că orice țară care dorește dezvoltare are nevoie de investiții, de investiții serioase, de capital străin care pune economia în mișcare, pentru că în siajul unei investiții majore trăiesc întotdeauna companii antreprenoriale mici și mijlocii autohtone.

Plecarea Carrefour de la noi, din România, este o strategie de grup, de restructurare a piețelor pe care se poziționează. Se întîmplă cu multe alte companii prezente în piețe globale: reorientarea spre locuri pe care le consideră mai profitabile”. (Foto: Economedia)