Adversari, nu dușmani

”Eu și Gavril Mîrza am fost într-o competiție politică acerbă, pe față. Eu eram prefect din partea PNL și el era președintele Consiliului Județean din partea PSD. Am avut luări de poziție uneori acide, uneori au fost glume, de tot felul. În schimb, relația omenească era relație omenească. Acuma, politica este la nivelul uman, adică s-ar omorî unii pe alții, cu familie, cu copii, și în politică, pe sub masă, sînt combinații. Exact pe dos de cum ar trebui să fie. Politica a devenit dușmănie, nu adversar. Și DNA-ul a contribuit la povestea asta. A contribuit și Traian Băsescu. Nu-i suficient ca de principiu să fii OK. Traian Băsescu, de principiu, a fost OK. A spus că oamenii trebuie să se schimbe, iar ăia bătrîni să mai fie înlocuiți. Însă, fiecare persoană care vine cu asemenea slogan se exclude pe ea. Și-atunci nu ești credibil, pentru că ce-i valabil pentru alții trebuie să fie valabil și pentru tine. Asta e marea problemă, fiindcă noi, în loc să ne considerăm cauza, credem că sîntem soluția. Dar, de cele mai multe ori, sîntem cauza problemei. Or, cînd te extragi din problemă, nu mai ești credibil. Toată lumea recunoaște, și eu recunosc faptul că Traian Băsescu a fost președinte, dar calitățile poți să le folosești și rău. Pînă la urmă și marii dictatori sau marii oameni care au făcut rău în lumea asta nu au fost oameni proști”. Orest Onofrei, fost prefect de Suceava și senator PNL.