Aceeași mărire cu altă pălărie

Au trecut cîteva zile de cînd medicul Andrei Cristof s-a înscris în PSD și acesta încă nu a demisionat din funcția de șef al sindicatului medicilor din cadrul Spitalului Județean Suceava. Că doar nu poți să organizezi acțiuni sindicale fără să fii bănuit că o faci din rațiuni politice. Medicii sindicaliști nu se află într-o poziție confortabilă și nu se pot aștepta la rezolvarea unora dintre eventualele probleme atîta timp cît liderul lor s-a înscris în PSD, iar Spitalul Județean Suceava se află în subordinea Consiliului Județean, a cărui conducere este asigurată de liberali. Social-democrații și liberalii or fi ei parteneri de guvernare, dar rivalitatea politică tot rămîne, iar aceasta se va accentua în anul electoral 2024. Nu este de mirare că domnul Cristof, care este specialist în chirurgie orală și maxilo-facială la Urgențele Spitalului Județean și care are un cabinet pe undeva pe Aleea Nucului din Suceava, nu a demisionat, pentru că nu-i stă în obișnuință. De exemplu, înainte de a se înscrie în PSD, domnul Cristof nu a demisionat din PMP, partid pe ale cărui liste a fost trecut la alegerile pentru Consiliul Local Suceava din 2020. Cine știe, poate că medicul s-o fi gîndit că peste ani PSD va pierde guvernarea, iar la putere va fi PMP. Oricum, la actuala situație politică, PMP nu avea ce-i oferi domnului Cristof, care nu s-a înscris într-un partid de amorul artei. În schimb, PSD-ul îl poate face președinte al Consiliului de Administrație al spitalului, iar pentru asta îi va oferi un loc eligibil la alegerile pentru Consiliul Județean de anul viitor. Ca să se știe, ca să fii șeful acestui consiliu trebuie obligatoriu să fii consilier județean. Și dacă dă Domnul și PSD va cîștiga alegerile pentru administrația județeană, atunci poate îl va face chiar managerul spitalului. Deocamdată, domnul Cristof are în PSD același statut ca în PMP și trebuie să aibă un pic de răbdare pînă-i va veni rîndul la mărire. Cînd a intrat în PSD, Andrei Cristof a intrat și în rîndul traseiștilor politici. Fiind tînăr și atît de iubitor de mărire, domnul Cristof are toate șansele să facă o carieră solidă în traseism politic.