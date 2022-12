Zîna cea Bună a frustratului

Pe bune, cred că evenimentul fotbalistic cel mai important de pînă la începerea Campionatului Mondial din Qatar a fost interviul pe care Cristiano Ronaldo i l-a acordat lui Piers Morgan de la postul TalkTV. Sînt necesare cîteva precizări, pe care le-am primit și eu chiar aici, la fața locului, în Anglia, de la localnici. În primul rînd, trebuie reținut că Morgan este chiar prieten cu Ronaldo și poate de aceea Cristiano a fost atît de deschis și de tranșant. Apoi, că Piers Morgan a avut și are o existență năucitoare: angajat la toate publicațiile de scandal importante, dar și la CNN, jurat la America’s Got talent, iubit al lui Meghan Markle (înainte de căsătoria ei!), prieten cu McCartney, Bowie, Madonna etc. Dar nu despre Morgan vorbim aici, ci de CR7. Am ascultat de două ori interviul, apoi am citit integral textul acestuia, ca să nu-mi scape ceva important. Ba am citit și comentarii online, unde sigur că niște cîrcotași au cîrîit că uneori CR7 nu-și găsea imediat cuvîntul adecvat și că ar fi fost mai bine dacă dădea interviul în portugheză. Nu fiindcă țin cu el, ci strict obiectiv, pot afirma, ca profesor, că engleza lui e perfect inteligibilă, corectă gramatical și fluentă.

Ajungînd la conținut, trebuie remarcat că Ronaldo a fost chiar elegant în exprimare în raport cu situația sa la club și cu vizibila tendință a micului antrenor, un Neica Nimeni cu acte (din ăia de care-i plină lumea!), de a-l desconsidera pe ditamai monumentul în viață. Mai explicit: amărîtul ăla de Erik ten Hag, un fotbalist second hand, cu o carieră de te miri (pe la Utrecht și Walwijk!), iar ca antrenor tot cam așa, pînă a ajuns inexplicabil la Ajax, apoi la Man. United, unde frustratului indiscutabil din el i-a ieșit în cale Zîna cea Bună care i l-a pus în față pe Ronaldo. Putea frustratul rata șansa? Evident, nu. Așa că l-a pus pe ditamai monumentul să joace cîte o repriză, apoi cîte o jumătate de repriză, iar cînd a încercat să îl introducă în penultimul minut, evident că Ronaldo l-a lăsat vorbind singur. Amenda de un milion a pus capac relației dintre CR 7 și club. Și a dus și la acest interviu, unde omul plin de bun simț din el a spus doar că asemenea lipsă de respect e groaznică și că la clubul ăsta, de la plecarea lui Sir Alex Ferguson, nu s-a schimbat absolut nimic… nici măcar la jacuzzi și la bazinul de recuperare!

Inițial, pînă la acest interviu, îl bănuisem de infatuare pe CR7. Acum, aici, am înțeles că e doar victima unor neisprăviți, a unor frustrați ca vai de mama lor, în frunte cu panarama aia de antrenor pîrît. Cred că Ronaldo a stat deja prea mult acolo. Iar Erik ten Hag ar face bine să meargă unde îl recomandă talentul și valoarea: la Alkmaar parcă deja ar fi prea mult, mai degrabă pe la Clinceni sau Tîrgu Jiu!