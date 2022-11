Vacanțe lungi, scurte, definitive și deloc!

Am scris destul despre dereglarea întregului sistem competițional planetar de programarea cu totul tembelă a Campionatului Mondial de Fotbal, dar acum, cînd tocmai s-a dat fluierul de start, am constatat că am făcut și unele erori de calcul. Astfel, mă gîndisem că echipele calificate vor avea nevoie de perioade lungi de acomodare și de omogenizare. N-au existat asemenea perioade, ba chiar sînt surprins de întinderea campionatelor din țările cu pretenții la trofeu pînă în weekend-ul premergător debutului World Cup. Este practic prima oară în istorie cînd din competiția internă se intră direct în Cupa Mondială. Asta, dincolo de accidentările potențiale despre care am mai vorbit (și la care evident că sînt predispuși în primul rînd titularii „grei” ai echipelor mari, cei care joacă roluri decisive meci de meci), mă duce cu gîndul la dezinteresul generalizat față de acest turneu, poate chiar față de ideea de Campionat Mondial. Cu excepția cîtorva națiuni bolnave de a fi pe locul 1 în lume (brazilienii, argentinienii, nemții), celelalte am senzația că merg să îndeplinească o formalitate.

Ca să conchidem: în World Cup, anul acesta se intră fără pic de vacanță. La sfîrșit, vom afla dacă a fost bine sau rău. Totuși, o echipă din cele mari, Bayern Munchen, cică ar fi jucat ultimul meci oficial la „intern” sîmbătă, 12 noiembrie, următorul avîndu-l programat în jur de 10 ianuarie! Adică două luni de vacanță!? Nu cred că a mai avut în istorie așa o pauză. O vacanță moderată ca durată se arată în România, unde, dacă tot n-avem treabă cu competițiile oficiale, trimitem Naționala să o „încălzească” pe Moldova! Ei, da! Sigur că pentru așa întîlnire între titani era nevoie de pauză la intern!

După ce am trecut în revistă diversele durate de vacanță, mai avem de spus ceva și despre aia definitivă. E vorba de cea a Simonei Halep, despre care, cu fiecare părticică de informație care mai scapă, mă conving tot mai tare că a luat ceea ce nu trebuia. Mai cred că a făcut-o singură, fără să întrebe vreun specialist, disperată că jocul nu-i merge cum și-ar dori. Păcat. Chiar merita altfel de retragere.