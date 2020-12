Un` să meargă? Cine? Unde-i Corduța?

Am tot mai acut senzația că gruparea de fotbal Dinamo București, sub orice formă s-ar prezenta în documentele oficiale în momentul actual (știți foarte bine, că doar tot aici am mai scris asta de ‘j’ de mii de ori…), adică Sport Club, Fotbal Club, Asociație Sportivă, Societate pe Acțiuni, Asociație Non Profit (asta chiar că i s-ar potrivi, că profit din ce!?, dacă nici bani de mîncare și de salarii nu sînt acolo!), Fundație, Societate cu Răspundere Limitată, există doar pentru a fenta Fiscul, pentru a face, adică, evaziune fiscală d-aia grea, de ordinul sutelor de miliarde. Încă de acum vreo 12 -15 ani, clubul în cauză a avut toate aceste denumiri pe care le-a schimbat (cu complicitatea tuturor instituțiilor private și de stat – de la Finanțe Publice și Parchet, via Ministerul de Interne, pînă la LPF și FRF) de fiecare dată cînd murdăria nu mai încăpea sub covor. După care a luat-o de la capăt iar și iar înregistrîndu-se la toate tribunalele posibile cu noi și noi titulaturi: cea veche rămînea cu datorii etern neplătite, cea nouă o lua de la cap cu evaziunea, mai curată mai uscată. Dacă credeți că într-o altă țară de pe lumea asta s-ar mai fi putut produce acest fenomen, spuneți-mi și mie, că pe mine nu mă duce mintea atît de departe. Pentru ca ospiciul să rămînă fără paturi neocupate, în tot iadul ăsta condus pe rînd de toate Satanele, de la milițieni cu grade sau acoperiți pînă la generali adevărați, de afaceriști adevărați sau doar ca acoperire de pușcăriași ca Borcea, pînă la top modelul ăla masculin pe care îmi pare rău că nu-l pot reține, numai spaniolii mai lipseau! Au venit întocmai și la timp pentru a împiedica preluarea clubului de galerie, după modelul, culmea!, chiar spaniol (socios). Și de bine ce au venit, nu numai că nu i-a văzut nimeni, dar nimeni n-a văzut vreun ban de la ei, astfel că tot ei, socios (adică galeria devenită cumva acționar – dar fără să investească legal!), au strîns bani și i-au plătit pe fotbaliști! Ba le-au mai și transmis „patronilor” să plece. Cine să plece? Îi știe cineva? I-a văzut cineva? Și unde să plece? În Spania? Dar știe cineva că ei ar fi chiar spanioli? Rectific: nu pe planeta asta, ci în întreaga galaxie nu mai putea să se dezvolte asemenea fenomen paranormal. Mai există Parchet în țara asta? Dar în Europa? Doamna Corduța, hai c-avem treabă cu spaniolii!