O altă doamnă Filip

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a salutat alegerea Excelenței Sale Anda Filip, ambasador și reprezentant permanent al României la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, în funcția de Secretar General al Uniunii Interparlamentare (UIP), în cadrul celei de-a 152-a sesiuni a Adunării Interparlamentare desfășurate la Istanbul.

Dacă domnul Stan a salutat această alegere, atunci o salutăm și noi, cu toate că habar nu avem cine este doamna Filip, care cică ar fi prima femeie care ocupă această funcție în istoria organizației care reunește 183 de parlamente naționale și 15 membri asociați. Îl salutăm și pe domnul Stan pe această cale, domnia sa fiind cel care a condus delegația României la Uniunea Interparlamentară.

Revenind la aleasă, probabil că nici cei de la Adunarea Interparlamentară nu o cunosc, dar au confundat-o cu celebra soprană Felicia Filip și s-au gîndit că ar fi o onoare pentru ei să aibă parte de cîte un concert din cînd în cînd din partea celei care cîntă pe cele mai importante scene ale lumii.

