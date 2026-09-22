Înaltpreafalsitatea Sa Vasile Suceveanul

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a atins noi culmi ale falsității, după ce a dat ordin ca în stația de autobuz proaspăt renovată din ”Areni”, de pe partea cu Policlinica, să fie amenajat un stand cu cărți. După ce a jucat rolul cititorului de cursă lungă stînd în stație cu o carte deschisă preț de o fotografie, domnul Rîmbu a apărut cu un mesaj referitor la apetitul sucevenilor pentru cărțile religioase și la dorința sa de a veni în întîmpinarea credincioșilor cu noi cărți sfinte: ”Dragi suceveni, nu am cuvinte să-mi exprim bucuria pentru faptul că, într-un timp atât de scurt, ați căutat și ați ales <cuvintele care zidesc> din cărțile de rugăciune și Noul Testament. (…) Chemarea dumneavoastră a primit astăzi cel mai înalt și luminos răspuns: Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a reacționat cu o dragoste părintească desăvârșită, oferind comunității noastre 10 Biblii sfințite și 10 exemplare ale Noului Testament, de asemenea sfințite. Îi aduc Înaltpreasfinției Sale alese mulțumiri și o recunoștință sinceră pentru această binecuvântare oferită sucevenilor”. Așa cum unii încearcă să fie mai catolici decît Papa, în curînd domnul Rîmbu va fi considerat mai creștin-ortodox decît arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic. Cel care în prezent pozează într-un fel de arhiepiscop al Sucevei și Pătrăuților, dar și al celorlalte localități din Zona Metropolitană Suceava, nu avea pînă mai ieri nici o treabă cu Biserica. Asta, pînă cînd și-a dat seama că trebuie într-un fel să ajungă la inima credincioșilor, care nu sînt puțini. Vasile Rîmbu nu era cu slujbele și cu crucile, și nu rata ocazia de a-l ironiza pe fostul primar, Ion Lungu, un creștin practicant. Cum a venit la Primărie, domnul Rîmbu a tăiat toate sponsorizările pentru Biserică, dar a revenit la sentimente mai bune anul acesta, cînd a început să deschidă robinetul cu bani pentru Arhiepiscopie. Totodată, Vasile Rîmbu și Înaltpreasfinția Sa Calinic au organizat împreună premierea a 200 de cupluri de aur, cupluri pe care primarul nu le-a băgat în seamă un an și jumătate. Totuși, arhiepiscopul Sucevei și Pătrăuților, care se dă mare credincios cu gîndul la voturile credincioșilor, uită că Dumnezeu nu bate cu parul.