ANUNȚ PUBLIC

Direcţia Silvică Suceava, titulară a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Suceava Ocolul Stulpicani, U.P. II Negrileasa și U.P. VIII Slătioara”, situat pe teritoriul administrativ al UAT-urilor: Câmpulung Moldovenesc, Stulpicani, Ostra, Mălini, Crucea și Vama din județul Suceava, vă informează că, în urma consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 07.05.2026 și a completărilor ulterioare, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Informaţiile și observaţiile, privind potenţialul impact asupra mediului a planului propus, pot fi primite la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, jud. Suceava, în termen de 10 zile de la data anunţului.