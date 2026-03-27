Prietenul nostru, Phil Campbell, a fost…

Numele său întreg era Philip Anthony Campbell, varianta scurtă sub care l-a cunoscut realmente întreaga lume muzicală fiind Phil Campbell, timp de 31 de ani chitarist al legendarului grup Motorhead, din 1984 pînă la desființarea acestuia, în 2015, urmare a decesului fondatorului Lemmy. După desființarea lui Motorhead, Phil și-a înființat propriul grup cu o denumire absolut senzațională: Phil Campbell and The Bastard Sons, numiții ”bastarzi” fiind de fapt cei trei fii ai săi, muzicieni de mare calitate, a căror prezență și la Suceava, la ediția din 2024 a Festivalului Cetatea de Rock a Sucevei, a constituit un eveniment cu adevărat de excepție. Trebuie să vă spun că Phil, acum doi ani, a fost o apariție încîntătoare și sînt fericit că am avut prilejul de a discuta cu el cîte-n lună și-n stele (și-n fotbalul și rugby-ul de la el de acasă, Phil fiind galez, născut la Pontypridd în 1961, pe 7 mai). A rămas uimit cînd i-am spus că ziua lui de naștere este întipărită în mintea oricărui iubitor de fotbal de la noi, 7 mai fiind ziua în care Steaua cîștiga Cupa Campionilor la fotbal, în 1986! Apariția lui printre existenții Motorhead atunci, în 1984, s-a datorat retragerii unuia din chitariști, Lemmy organizînd un concurs pentru ocuparea postului vacant. Culmea e că neputînd alege dintre cei doi finaliști, Lemmy i-a angajat pe amîndoi: Phil Campbell și Michael ”Wurzel” Burston!

Mi-a spus că a fost influențat de Hendrix, Jimmy Page și Ian Akkerman, iar cînd i-am arătat fotografia mea de Facebook (prezentîndu-l pe Akkerman în același loc, la Cetate!) i-au dat lacrimile și m-a rugat să i-o redirecționez și lui. A murit aiurea, după o complicație postoperatorie pe 13 martie, pe cînd pregătea un nou turneu cu ”bastarzii” în Australia. RIP.