O lume cu cracii-n sus

Titlul reprezintă varianta de pe gazon, de la firul ierbii, pentru academica formulare „o lume răsturnată”. Am apelat la ea pentru că încerc să explic pe înțelesul tuturor, deci și al fotbaliștilor, o situație perfect anormală care se petrece la nivelul celei mai importante echipe din România, cea numită (culmea!) România. O iau pe ocolite, ca în bancul ăla străvechi cu Bulă, care explică tot așa, „mai pe ocolite”, chestia cu așchia care a sărit din lovitura de topor, apoi a ocolit pomul, a ocolit capra, a ocolit casa, iar la urmă s-a înfipt fix… tot acolo! Uite-așa am și eu senzația că de mulți, de prea mulți ani, niște șmecheri cu topoare în mînă tot împroașcă virgulă cu fel de fel de așchii/țepe care ni se înfig, toate, nouă și numai nouă, care n-apucăm nici să spunem „au!”, că iar ne mai înfig cîte una. Ultima poartă și un nume: Iordănescu. Și ni s-a înfipt atît de tare, încît se vede că nici nu mai putem s-o scoatem. Rămînem cu ea înfiptă!

Am lămurit cu țeapa, hai să vedem ce-i cu șmecherie ăsta al lui tac’su. În declarațiile-i patetice de la înscăunare, de după primul șir de înfrîngeri, de dinainte de retrogradare, precum și de după retrogradarea în penultima grupă valorică din Europa, jmecherul vorbitor (deci cu totul diferit de jmecherii muți Pițurcă și Daum ori de jmecherul peltic Contra) ni le-a băgat p-alea cu „inima deschisă”, „dăruirea”, „abnegația”, „dragostea de țară” de ai putea crede că e din specia „homo sapiens”, bașca patrioticus! Ciudat e că ăia care l-au proțăpit și care aveau față de vreo 18 milioane de suflete obligația să-i dea un șut mai țintit decît șuturile împiedicaților convocați la Națională, ne anunță că jmecherul „le-a cîștigat încrederea” și că „n-au motiv să-l schimbe”. Zău, mă, burlenilor? Dar faptul că a preluat acu’ nici un an Naționala pe locul 41 în lume și a dus-o pe 54 nu-i motiv? Dar retrogradarea ei din Divizia B europeană în C și din urna a II-a în a III-a n-or fi motive? Mă, vouă chiar vi s-a urît cu binele? Chiar vă credeți deștepții lumii, măi burlenilor și stoichiților și iordăneștilor, iar pe noi ne luați de proștii voștri? Nesimțiților!