O fi, totuși, vîrsta!?

Am două subiecte care chiar mă tulbură și mă fac să mă întreb dacă înaintarea în vîrstă nu produce totuși tulburări majore. Cazul cel mai mediatizat în ultimele două luni este cel al grupului The Who, despre care am scris și eu aici, cred că în două rînduri. Evenimentele de ultimă oră mă forțează însă să revin, deși chiar nu-mi face plăcere. Rezumat: Zak Starkey, toboșarul grupului încă din 1996, fiul lui Ringo Starr, a fost concediat de cei doi veterani ai grupului, Roger Daltrey și Pete Townshend, în urma unui concert la Royal Albert Hall din luna aprilie, cînd Daltrey s-a oprit în plin concert din cîntat și l-a certat pe Zak! A doua zi s-a anunțat despărțirea. După încă vreo săptămînă, Townshend a dat o declarație în care vorbea despre ”o neînțelegere depășită”, despre faptul că Zak este prietenul lor și un mare toboșar, și că, împreună, toți, pregătesc turneul ”The Who The Song Is Over 2025 North America Tour”, care se va desfășura între 16 august și 28 septembrie. Lucrurile păreau intrate pe făgașul normal. Numai că săptămîna trecută, Zak Starkey a anunțat că… a fost concediat a doua oară! Și că turneul de adio urmează să se desfășoare fără participarea lui. Și că Townshend și Daltrey l-au somat să declare că e hotărîrea lui, că el ar fi plecat de bunăvoie, nu că ei l-au dat afară! Săptămîna trecută, pe 19 mai, Townshend a împlinit 80 de ani. Constat că nu toți marii muzicieni îmbătrînesc frumos. Subiectul al doilea, EL & P, pe săptămîna viitoare. (Foto: MSN)