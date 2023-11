Noul single The Beatles!!!

Istoria muzicii arată că grupurile cele mai iubite, mai admirate, mai apreciate și de public, și de criticii muzicali, cele care au remodelat nu doar muzica, ci și întreaga societate la nivel planetar, The Beatles și The Rolling Stones, dincolo de prietenia care i-a legat mai bine de 6 decenii pe membrii acestora, au fost și într-o permanentă cursă de urmărire reciprocă în disputa pentru supremație. Faptul că activitatea celor 4 The Beatles în formula devenită legendară a acoperit practic mai puțin de un deceniu (din 1962 pînă în 1970, cînd dezmembrarea grupului s-a anunțat oficial) nu i-a pus niciodată în inferioritate față de The Rolling Stones, care tocmai au intrat de mai bine de un an în cel de-al 7-lea deceniu al carierei, ceea ce pare mai degrabă demență decît istorie a muzicii.

Peste timp, The Beatles au acoperit, individual, golul lăsat de dispariția lor ca grup, produsul muzical al fiecăruia dintre ei fiind de indiscutabilă calitate, chiar dacă și cu destule coborîșuri. A dispărut mai întîi John Lennon, asasinat în 1980, apoi și George Harrison, în 2001, ambii lăsînd însă o moștenire muzicală excepțională. Rolling Stones, dimpotrivă: grupul continuă să existe și să concerteze atît de intens încît nu își găsește timp și pentru munca în studio. Cînd o face, însă, ca acum, cînd a scos albumul „Hackney Diamonds”, monopolizează atenția publicului, a presei și a criticii, care este în totalitate elogioasă.

Cei doi Beatles supraviețuitori, Paul și Ringo, nu stau nici ei locului, la cei peste 80 de ani ai fiecăruia! Astfel, Ringo tocmai a încheiat turneul nord-american, iar Paul se află în plin turneu în… Australia! Paul a contribuit și la o piesă de pe „Hackney Diamonds”, iar alături de Ringo, dar și de cei doi… dispăruți, John și George, a scos pe 2 noiembrie un nou disc single…The Beatles!… lansat în lumea întreagă ca ultimul „disc nou” The Beatles din istorie! Povestea e încurcată: piesa a fost compusă și înregistrată de John în anii `70, acompaniindu-se cu pianul din casă. După vreo 20 de ani, Yoko le-a înmînat înregistrarea celorlalți trei. Aceștia au suprapus părțile lor peste înregistrare, însă George a declarat că piesa nu este calitativ aptă de a deveni disc. Folosindu-se de tehnologia anului 2023, Paul, Ringo și o echipă de sunetiști au finalizat opera, iar single-ul tocmai ce a fost lansat. Ar fi crezut cineva că acest an muzical va fi dominat de The Beatles și The Rolling Stones? (Foto: Yahoo Finance)