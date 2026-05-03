Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Virgiliu Vlăescu, senator de Suceava din partea AUR, mă declar surprins de conținutul articolului din ultimul număr al Jupânului, din pagina 2, intitulat ”Dumneavoastră pentru cine vorbiți?”, în care am impresia că domniile voastre luați apărarea analfabeților funcțional care nu pricep înțelesul unor cuvinte simple, pe care le și citați din interpelarea pe care am adresat-o încă actualului premier Ilie Bolojan. Cîteva dintre acestea se pare că n-au fost înțelese nici de domnul Prim Ministru, ceea ce însă nu-l transformă în analfabet funcțional, ci doar demonstrează că ori a sărit cîteva pagini din DEx, ori, prins cu treburile țării în aceste momente de cumpănă, pur și simplu n-a avut timp să răspundă interpelării mele, lucru criticabil, dar nicidecum condamnabil. Așadar, dumneavoastră citați din interpelarea mea către dl. Ilie Bolojan construcții precum ”evaluează impactul deficitului”, ”model macroeconomic macrosectorial”, ”această traiectorie, relativ stabilă, sugerează că deficitul de forță de muncă este în bună măsură generat de factori structurali” etc.

Ei bine, iată și răspunsul la întrebarea pusă de dumneavoastră în chiar titlul articolului: eu vorbesc pentru cine vrea gura mea! Numai că aici nu e vorba de vorbă, că doar interpelarea am trimis-o în scris (că nici, pardon, dracu’ nu-l vede, cum se zice, ”live” pe dl. Bolojan pentru a i se adresa pe gură, că virgulă cînd îl cauți e prins cu salvarea țării de deficit și de PSD), așa că titlul corect al articolului ar fi fost ”Dvs. pentru cine scrieți?”. Am scris pentru oamenii normali, cu studii și care pricep sensurile cuvintelor mele.

La urmă, aveți și tupeul să mă întrebați de ce n-am folosit și ”predictibilitate, sustenabilitate și reziliență”, cuvinte pe care dacă dumneavoastră nu le înțelegeți, mai studiați, mai deschideți o carte, un dicționar, o wikipedia, cînd aveți flow-ul și vibe-ul necesare, ca să vă upgradați knowledge-urile și astfel să nu mai rămîneți stunned la orice attempt de improvement a societății, în general.

Senator AUR Virgiliu Vlăescu, vocabularul vrînd să vi-l îmbunătățescu