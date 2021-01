Fuse și se duse și ăsta tristul

Nu sînt un fan al revelioanelor cu hărmălaie și mii ori zeci de mii de participanți cu care nu ai nimic să-ți spui. Cu care nu ai de fapt nimic în comun. E același lucru cu mersul la mall sau la piață, unde din miile de oameni prezenți nu-i sigur că ai putea discuta cu vreunul ceva de interes comun. De aceea, ori de cîte ori nu am fost nevoit, ca ziarist, să mă duc prin piețe centrale ori prin parcări, la Revelioane organizate de primării, am preferat să petrec cu ființe dragi mie, în primul rînd cu restul familiei, apoi cu cîțiva, uneori chiar și 30 sau 50 de oameni cu care împărțeam nu doar sarmaua din farfurie, ci și muzica din boxe. Nu mai vorbesc de Revelioanele la care am fost disc-jockey, majoritatea în tinerețe, cînd chiar asta îmi era meseria, dar și cele cîteva din ultimii ani (de regulă cu Adi Tabarcea, dar și cu cîte un dee-jay din noul val) pentru care am selectat luni de zile piesele care să ne bucure pe toți. Asta și pentru că nimeni și nimic nu-mi poate scoate din cap ideea că dacă intri cu muzica pe care o iubești în noul an, atunci acesta n-are cum să fie unul rău. De aceea, atunci cînd nu pot să mă bucur de muzica pe care mi-aș dori-o, încerc să selectez din oferta existentă ceva măcar suportabil. Se exclud din start nenorocirile pop și dance din zilele noastre, precum și maneaua, pentru că nu am spirit de pîrnăiaș. Punct. Fără comentarii și fără concesii. Idei cretine de tipul „la distracție merge și cîte o manea” nu mi le plasați mie, ci eventual ălora din dosul gării!

Ei, pentru că și Revelionul ultim a fost ca întregul an, adică un pumn în stomac dat întregii omeniri, am încercat să trec bariera dintre ani într-un fel de semiizolare, alături de alte cîteva suflete, cu o muzică blîndă și civilizată din sursă proprie. Ce Revelion e ăla în care nu dansezi de frica virusului? E o întrebare fără răspuns. Cum încă nu avem răspuns la cele legate de evenimentele amînate cu un an. Se vor amîna cu doi? Ar fi groaznic.

Vă doresc un an plin de concerte, deci un an doar normal. Despre albumul anului, despre amînarea galei Grammy, despre festivalurile noastre, în numărul următor.