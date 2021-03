Festivaluri? Poate la anu`!!!

E foarte clar, ba parcă din ce în ce mai clar, că reluarea vieții normale, inclusiv a concertelor și festivalurilor, deja amînate cu un an, este doar o iluzie, o amăgire. Sînt pe zi ce trece tot mai covins că și la noi, la fel ca în restul lumii, repornirea vieții muzicale este o utopie. De altfel, semnale din cele mai neliniștitoare vin exact de acolo de unde s-a „inventat” muzica, adică și din Marea Britanie, și din Statele Unite.

V-am spus de altfel, cu ceva timp în urmă, că deja clasicizata Gală de primire a unor nume noi în Rock and Roll Hall of Fame e amînată fără termen exact, că deja s-a amînat Festivalul de muzică Country de la Coachella (California), din aprilie, iar cel legendar de rock, tot de acolo, organizat de obicei la sfîrșit de septembrie și început de octombrie, în două weekend-uri consecutive, pentru acest an nu are data fixată… Deși se vînd în continuare bilete! Din cele 80.000 de bilete scoase la vînzare, la ora cînd scriu eu articolul mai sînt disponibile sub 600 pentru primul weekend, și vreo 800 pentru al doilea! Dar data nu e fixată, iar site-urile de rock și de bilete avertizează că e puțin probabil ca festivalul să se mai desfășoare în acest an. Asta, în America. Dincoace, în Europa, probabil cel mai mare festival este cel de la Glastonbury, din Anglia, care are loc de obicei la sfîrșit de iunie. Datele fixate pentru ediția din acest an (de fapt, ediția 2020, amînată) erau 23 – 27 iunie, dar pe 21 ianuarie s-a anunțat oficial anularea și a acestei ediții. Culmea e că ar fi fost al 50-lea an de festival la Glastonbury și o șansă pentru Sir Paul McCartney de a fi super-capul de afiș, lucru pe care și-l dorește de mult timp, și pentru care chiar făcuse eforturi anul trecut de a-și organiza agenda astfel încît să ajungă acolo. Iar la el, ajuns la 78 de ani (!!!), fiecare nouă amînare prezintă riscul de a nu mai putea ajunge acolo deloc. Celelalte capete de afiș ar fi fost Kendrick Lamar și Taylor Swift, prezența lor în 2022 neprezentînd aceleași riscuri ca la Sir Paul.

Despre noi, ce să zic? Nici ăia de la Cluj nu mai vorbesc (păi nu asta înseamnă „Untold”!?), nici noi nu mai putem organiza Festivalul de Blues și probabil că nici Bucovina Rock Castle. Să ne rugăm să crape pandemia înaintea noastră, e tot ce ne-a mai rămas, plus speranța că poate la anul…