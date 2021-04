Fără spectatori, știm. Dar și fără echipe!?!

Eu mă ghidez în relațiile mele cu mediul după niște principii pe care îmi place să le consider de bun simț. Printre ele se află cîteva care vizează relațiile cu ceilalți bipezi, despre care eu cred cu convingere că nu pot fi bănuiți de genialitate dacă nu știu să se exprime. Sau nu pot. Sau nu vor. În alte vremuri aș fi făcut chiar trimitere la niște maladii omologate de dicționarele medicale, spre a fi mai edificator. Azi, însă, nu mai ține. V-ați lămurit că și dacă vorbești în legătură cu un negru despre care zici doar că e negru asta devine aproape delict. De aceea nu dau nici denumirile bolilor despre care am scris puțin mai sus. Ca să exemplific totuși cu ceva concret, am să spun că foarte greu pot fi convins că ar putea fi un prim ministru de mare competență și mare randament unu’ care privește pe pereți cînd i te adresezi, care răspunde altceva decît îl întrebi și care are și nevoie vădită de logoped. Păi dacă el nu reușește să transmită un cuvînt întreg de la neuron pînă pe propriile-i buze (deci pe o distanță de cîțiva centimetri), cum ar putea avea el o viziune macro, o privire de ansamblu și o perspectivă pe termen lung?

Ei bine, în această categorie de genii oarecum mascate în imbecili, l-aș nominaliza fără reținere pe un anume domn Florentino Perez. Pe care îl văd aparținînd aceleiași familii cu dl. Gheorghe Becali, omologul său român, adică președinte/patron al celui mai iubit club. Și Florentino, și Gigi, au angajat antrenori tembeli și i-au destituit pe unii excepționali, și unul și altul au cumpărat fotbaliști chiar comici și au gonit supervalori etc. și etc. Probabil că dacă ar fi avut ăsta banii ăluia, iar fi trecut prin singurul neuron (și aici se îngemănează!) să facă și el Super Ligă de vreun fel, eventual o Super Ligă Creștin-Europeană, fără să se gîndească, la fel ca ăla, că e ceva ce nu se potrivește. Sigur e un lucru: că dl. Florentino Perez, văzînd că se poate juca un an fotbal fără spectatori, s-a gîndit, cu neuronul ăla suprasolicitat, că se poate fotbal și fără… echipe! Fiindcă îi era limpede oricărui biped normal că asemenea Super Ligă e nu doar o utopie, ci un cretinism. Așa că Super Liga Perez a rămas într-o singură echipă! Nu cred că s-a gîndit că se poate să joci tu cu tine însuți… iar la urmă să pierzi!