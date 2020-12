Dacă zice și Keith, sigur vine!

Cum cine vine? Santa. Moș Crăciun, adică, pentru nevorbitorii de engleză. Cică vine tot cum știam noi, cu sania trasă de niște reni conduși de cel cu nasul roșu, Rudolph. Cel puțin asta zice domnul Keith Richards, care a și lansat, așa, de probă, chiar sub formă de single, un prim semnal cu trimitere directă la pachetul care pentru fani (dar nu numai…) ar putea deveni cadoul perfect de Crăciun. Semnalul este un „official video” cu (ho-ho-hooo!, ați ghicit!) „Run, Rudolph, Run”, iar cadoul poate fi Deluxe Box-ul cuprinzînd CD-ul și un set de două L.P-uri pe vinyl „Keith Richards & The X-Pensive Winos Live at the Hollywood Palladium 1988”. Dacă nu ați văzut streamingul cu concertul oferit chiar de Keith acum vreo lună ori dacă vă e lene să îl căutați pe Youtube, intrați pe Facebook-ul meu, că dați sigur de el, că l-am postat și luna trecută, și pe 3 decembrie.

În așteptarea Moșului, în caz că nopțile vi se par acum mai lungi, n-aveți decît să mai căutați, eventual tot la mine, cîte o minunăție precum premiera absolută postată de alde KISS, tot zilele trecute: capodopera lui The Who „We Won’t Get Fooled Again” pe care ei cică o cîntau adesea la bis în anii ’80. Foarte tare e chestia că s-a păstrat o singură înregistrare a nebuniei: cea de pe 8 februarie 1986, de la San Bernardino, care beneficiază în versiunea lansată acum și de prezentarea absolut minunată făcută de Bruce Kulick, pe atunci membru al grupului, de unde a dezertat în 2000 pentru a se lipi de Grand Funk Railroad.

Se mai pregătește ceva, dar tocmai pentru aprilie anul viitor: concertul fabulos din 25 februarie 2020, în care o armată de coloși (David Gilmour, John Mayall, Pete Townshend, Billy Gibbons, Steven Tyler, Mick Fleetwood, Andy Fairweather Low… mai vreți?, că mai sînt!) s-a adunat pentru a-i aduce un omagiu genialului chitarist Peter Green (care, culmea!, avea să se stingă exact după 5 luni, pe 25 iulie 2020, parcă mulțumit că prietenii l-au omagiat atunci!). Am văzut concertul. E colosal. Căutați-l, că merită.