”Christmas” cu iconica Cher

Pentru ediția ”Discurilor de Top” de la Radio Top Suceava (104 FM și radiotop.ro) din 23-24 decembrie am ales un material crăciunistic nou-nouț, lansat la finalul lunii octombrie – ”Christmas”, al iconicei Cher.

După o carieră prolifică de peste șase decenii, Cher a lansat pe 20 octombrie primul său album festiv. Christmas conține 13 piese, atît cover-uri clasice, cît și piese originale, în stilu-i inconfundabil. Ba chiar avem parte de colaborări cu nume importante din industria muzicală: Stevie Wonder, Michael Buble, Cyndi Lauper sau Darlene Love, cunoscuți la rîndul lor (și) pentru cîteva albume christmassy. Oare asta să fie cheia succesului?!

Christmas este cel de-al 27-lea album de studio lansat de Cher și primul cu muzică originală de la ”Closer To The Truth”, din 2013.

Albumul conține reinterpretări ale unor piese celebre precum ”Run, Rudolph, Run”, ”Santa Baby” sau ”Please, come home for Christmas”, dar și cîteva duete de excepție cu Stevie Wonder – ”What Christmas means to me”, Darlene Love – ”Christmas (Baby, please come home)” sau Michael Buble – ”Home”. Cu toate astea, nu lipsesc compozițiile originale. Primul single al discului de Top, lansat pe 6 octombrie, se numește ”DJ, play a Christmas song” și este un pop-dance catchy al vremurilor noastre. În același stil este și ”Drop Top Sleigh Ride”, în colaborare cu rapper-ul american Tyga. O piesă care-și merită cu prisosință un loc în playlist-urile de Crăciun este ”Put a little Holiday in your heart”, considerată de criticii muzicali high light-ul întregului album.

Cher, pe numele său din buletin Cherilyn Sarkisian LaPiere, a demonstrat încă o dată că vîrsta e doar un număr. Artista de origine armeană este considerată și acum zeița muzicii pop sau regina stilului camp, reinventîndu-se de nenumărate ori, parcă sfidînd industria muzicală. După ce a devenit cunoscută în 1965 ca membră a duo-ului Sonny & Cher, a reușit să devină o artistă solo de succes, o stea de televiziune în anii `70 și o vedetă de cinema în anii `80. Cher rămîne o voce, indiferent de stiluri, decade sau… vîrstă. (Sîmbătă, 23 decembrie, emisiunea va fi difuzată de la ora 19.00, iar duminică, 24 decembrie, de la ora 18.00)

Alexandra Cuza