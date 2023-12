România se schimbă, dar francezii au rămas încremeniți în proiect: comunism, Ceaușescu, sărăcie

„Francezii sînt vorbăreți și gălăgioși, dar au arta dezbaterii, arta argumentației academice. E interesant de discutat cu ei. (…) Francezii, dacă vorbești foarte bine limba lor, te integrează, te acceptă. Ești ca de-al lor, practic. Eu mă simt ca acasă în Franța, tot timpul. Și, din păcate, în România, în propria țară, mă simt ca un imigrant cîteodată. Dar poate și din cauza faptului că mi-am însușit prea multe valori europene, franceze. Posibil și din cauza asta. (…) Cei care vin la noi din Franța, prin diverse asociații, prin parteneriate, cunosc multe despre România, dar francezii de rînd, francezii obișnuiți, care nu călătoresc atît de mult, cei din Paris, despre noi știu doar de comunism, de Ceaușescu și de sărăcie – cam atît. Eu am încercat să le povestesc că noi acum încercăm să ne dezvoltăm economic, că s-au mai schimbat lucrurile. Într-adevăr, avem multe de îmbunătățit – pe partea de infrastructură, de sistem medical – dar lucrurile au început să meargă pe un trend pozitiv. Eu sînt un pic prea optimistă uneori, știu… Dar e bine, noi, ca țară, e bine să mai învățăm și de la alții. Nu e bine să idealizăm. Eu sînt pe principiul că nu e bine să idealizăm ce vedem la alții. Ar trebui să comparăm și să preluăm ceea ce ni s-a părut pozitiv. Pentru că și la noi sînt lucruri bune. Aici e problema. Că de asta s-a cam stricat imaginea României pe alocuri, pentru că cei care au plecat de la noi s-au dus în alte țări și au început să zică numai de rău, să denigreze, practic, imaginea țării, ceea ce nu e ok. (…)

Pînă în Franța am călătorit cu mașina mea electrică. Am o TESLA Y, care are o autonomie de vreo 500 de kilometri și opream pe autostradă cam la două ore și jumătate pentru a încărca. Dacă aș merge cu o viteză mai redusă, aș opri cam la patru ore. În România am putut încărca pe la Satu Mare, apoi am încărcat în Germania, Austria, Franța, Ungaria, peste tot este plin de stații de încărcare. Sînt stații cu cîte 40 de încărcătoare pentru Tesla. Un plin la noi este undeva la 15 euro sau gratuit în Suceava, pe bază de card. Iar în afară, costă undeva la 20-25 de euro. Mergi cam 500 de kilometri cu un plin. Cît despre durata încărcării depinde de tipul de încărcător. Dacă e rapid durează în jur de 20 de minute, dacă e încărcător clasic durează și două-trei ore. Pe autostradă erau doar încărcătoare rapide, pentru că sînt destul de multe mașini electrice. De obicei sînt asociate cu benzinăriile ori în refugiul unde se mai opresc șoferii pe autostradă. Erau chiar foarte multe. E destul de bine de circulat cu mașină electrică. M-am oprit în Germania, în Austria. Am văzut multe mașini electrice în trafic și la încărcat. Mașina mea are 514 cai putere, fuge. Se deschide (mașina – n.r.) pe baza telefonului. Este ”internet of things”. Am un cont setat pe telefon, mă apropii de ea și se deschide. Dacă nu e setat contul și mă apropii de ea <urlă>, pune o melodie rock din aia foarte, foarte puternică, care e pe post de alarmă”. De curînd, profesoara de franceză Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, a obținut, în Franța, atestatul de evaluator DELF-DALF pentru toate nivelurile. Cursurile și testările au avut loc la sediul France Education International de la Sevres, care este situat la aproximativ 30 de kilometri de Paris. (Foto: doamna Ciupu este prima din dreapta)