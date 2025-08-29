Cetatea de Rock a Sucevei, la oraș, nu pe imaș

În momentul cînd citiți această rubrică, ediția 2025 a Festivalului ”Cetatea de Rock a Sucevei” e deja o amintire. Abia în numărul următor am să vă împărtășesc impresiile de la ce a fost anul acesta în șanțul de apărare al Cetății. Pot, însă, să revin acum cu cîteva detalii, care oricum se vor perima și ele odată cu încheierea evenimentului.

Așadar, trebuie să salut inițiativa Primăriei Suceava de a fi pus la dispoziția publicului curse de autobuz din oră în oră, începînd cu 17.00 și terminînd cu 23.00, pe traseul dintre Centru și Cetate, cursele retur avînd plecările de la Cetate, tot din oră în oră, prima la 17.30, ultima la 23.30. Concertele au avut loc între orele 19.00 și 23.00, în ideea că la noi, la țară, la Suceava, odată cu găinile tre` să se culce și oamenii. Nimic nu mă poate convinge că acolo, în pustietate, ora 23.00 nu trebuie depășită, fiind… contravenție! Zăuuu? Dar la Cluj, la Untold, se poate toată noaptea, fix în buricul tîrgului? Acolo nu deranjează ”liniștea publică”? Dar la Brezoi, Blues Fest poate ține zilnic între 18.00 și 02.00 de marți pînă duminică, într-un loc unde casele sînt mai multe decît la noi? Aici, la Cetate, liniștea cui e deranjată? Dar nunțile de la toate cîrciumile, inclusiv la cele de la Cetate, pot avea loc după ora 23.00? Alooo, Primăria, se aude? Consiliul local se poate trezi nițel și el? Ia puneți voi de o hotărîre, ca de la anu` să ne prefacem că sîntem oraș, nu imaș, unde dăm drumul la rațe și vaci și ne culcăm pe la 19.00.

Cît despre toalete, mai bine tac. În afară de cea de la Casa Custodelui, oare cînd vă va veni gîndul bun să faceți unele ca la țară, la Brezoi, unde știe subprimarul Cușnir cum arată toaletele (vreo 40 la număr, un veritabil complex!) de pe cîmp: faianță, apă curentă, chiuvetă, săpun lichid! La țară, la Brezoi! La Suceava nu sînt bani? Păi n-ați făcut economii, neplătind oamenilor despăgubiri pentru garaje, domnu` Cușnir? (Comentariu scris în noaptea de 21 spre 22 august 2025)