Nici nu știu cum să formulez fraza de debut a acestei rubrici: să vorbesc despre tradiție și continuitate a rockului în șanțul Cetății de Scaun sau să înjur COVID-19 și pandemia care ne-au împiedicat atunci, în 2020, să organizăm cea de a X-a ediție a Festivalului „Bucovina Rock Castle”, după care evenimentele au scăpat de sub control, au apărut conflicte (mai ales de principii), finalul greu de prevăzut acum un an, să zicem, ducînd la dispariția titulaturii aceluia și la apariția unui eveniment tot rock, tot acolo, tot internațional, numit „Cetatea de Rock a Sucevei”, deci CRC în loc de BRC! Bine că nu lipsește „R”-ul, de la Rock! Legătura dintre prezent și viitor o face organizatorul (și) din acest an, Muzeul Național al Bucovinei, prin directorul său, dl. Emil Ursu… și o fac puțintel și eu, din moment ce voi prezenta și CRC.

Cum vă ziceam în numărul trecut, Festivalul CRC – 2022 are loc în zilele de 19 și 20 august, în exact același loc pe care îl știm încă din 2011. Putem vorbi și de o ediție cumva intermediară, cea de anul trecut, cînd artiștii au cîntat din vîrful cetății. Trebuie să reamintim și faptul că pe 19 și 20 august biletele vor avea prețul general de 16 lei, pentru pensionari vor costa doar 8 lei, iar elevii și studenții, de aceiași bani vor putea bea și vreo două, trei beri, pentru ei intrarea propriu zisă fiind de numai 4! Cu acest prilej, fac un apel la toți cei care adesea intră pe bază de invitație la diverse evenimente: la prețul ăsta, zău că nu se face să întrebați de înlesniri! În fond, biletul la preț întreg e mult mai puțin decît un pachet de țigări!

În legătură cu programul în sine: capul de afiș, basistul Marco Mendoza și grupul său, încheie prima seară de concerte, pe 19, deschiderea făcînd-o sucevenii Citrix, urmați de E-AN-NA și E.M.I.L. Și în cea de a doua zi deschiderea aparține unor suceveni, Old Brew Mob, după care vor veni grupuri care au mai cîntat acolo: Urma, Robin and The Backstabbers, cei care vor închide evenimentul fiind Vița de Vie. Rămîne doar să ne mai rugăm și de vreme bună. Ne vedem în șanț!