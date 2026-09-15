Apă și circ

Haos total la operatorul de apă și canalizare ACET Suceava, din cauza a doi cetățeni: Rîmbu Vasile, primar al Sucevei, suspendat din PSD, și Șoldan Gheorghe, președinte al Consiliului Județean Suceava și președinte al Organizației Județene a PSD Suceava. ACET-ul este una dintre cele mai importante societăți din județul Suceava, aceasta oferind servicii de apă și canal în nu mai puțin de 53 de localități din cele 114 existente în județ – 5 municipii, 11 orașe și 37 de comune. Ca pe maidan, cetățenii înainte numiți își arată mușchii unul altuia, bulversîndu-i pe angajații ACET. Vasile Rîmbu l-a pus director pe Florin Olaru, care a venit cu doi frecători de mentă pe post de consilieri impuși de primar. După aceea, Gheorghe Șoldan a venit și i-a pus pe fugă pe cei trei și l-a numit pe Lorand Ercse, care i-a retrogradat imediat pe 4 din cei 5 directori la statutul de șefi de divizie, pentru a-i face directori adjuncți pe doi frecători de mentă impuși de președintele CJ. Vineri, 11 septembrie, Vasile Rîmbu l-a impus din nou la conducerea ACET pe Florin Olaru și urmează alte fugăriri. Haosul va continua, pentru că pe maidanul pe care s-au făcut stăpîni cetățenii Rîmbu și Șoldan se joacă la limita legii și este foarte posibil să asistăm la noi numiri și la noi deznumiri. În Adunarea Generală a Acționarilor ACET șefi sînt Primăria și Consiliul Local, dar în AJAC, organismul de peste AGA, șef este Consiliul Județean. Circul va continua cu acești doi comici triști și vestiți ai marelui maidan.