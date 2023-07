AI năvălește și în muzică?

Isteria generalizată la nivel planetar cu privire la nu știu ce năstrușnicii ne-ar cloci așa numita AI (Artificial Intelligence) nu putea să nu cotropească și nobila artă a muzicii, iar în completare și dansul. Săptămînile trecute a izvorît pe canalele media online un fel de reclamă-invitație la un spectacol pentru care cică în China se vînd deja bilete pentru anul viitor, totul fiind sold-out pînă atunci. E vorba de doi roboți, mai șmecheri decît știrista aia meteo, artificială, de la televiziunea din Elveția, pe care n-ai cum să n-o crezi reală. Chinezoii, el și ea, cîntă și dansează într-un mare fel, aș zice că atît de bine, de curat, de plăcut, încît zău că mă gîndesc la o escrocherie. N-au nimic din mișcările cumva sacadate de care îi suspectăm dintotdeauna pe roboții de orice origine (poate ăia extratereștri să fie mai legați în mișcări!), ceea ce mă face să cred că e totuși un tun.

Despre muzica AI scrie și revista Rolling Stone de miercuri, 28 iunie, sub titlul „Sînteți pregătiți să cîntați Elvis Karaoke… ca Elvis? Creșterea înfricoșătoare a muzicii AI”, în care ni se reamintește de primii pași în această direcție dementă, făcuți încă din 2015 de numitul Benoit Carre, compozitor și genial IT-ist, sub a cărui coordonare s-a produs prima piesă aproape integral creația AI, concepută în maniera The Beatles și intitulată „Daddy`s Car” (o găsiți pe YouTube). Ca unul care respiră Beatles prin toți porii, pot să vă spun că pe mine nu m-a păcălit. Am bănuit că e un grup din alea „tribut”, de cover-uri, dar nu am pus botul că ar fi chiar Beatles. Însă, pe pariu, 98% din cei care ascultă muzică fără să fie bolnavi ca mine vor crede basmul.

Revista mai scrie unde s-a ajuns azi: există sute de programe prin care se pot „împrumuta” voci, se pot crea texte, se pot copia identități, astfel încît e posibil să cînți la un karaoke piese de-ale lui Elvis, cu vocea lui Elvis, fără ca cineva din public să-și dea seama de fraudă!