AC/DC… da, da, chiar ei!

Pentru nenumărații fani ai lui AC/DC, după ani de ceață și chiar beznă, iată că pe 7 octombrie 2023 s-a arătat și o rază de lumină: grupul nu numai că s-a reunit, într-o formulă cît se poate de apropiată de… ei înșiși, dar a susținut un concert de toată mîndrețea la Power Trip Music Festival, desfășurat la Empire Polo Club din Indio, California, unde a avut în față cam 80.000 de spectatori în delir.

Este pentru prima oară după declanșarea crizei (produsă, dacă vă amintiți, de maladia depistată la timpanele lui Brian Johnson care era amenințat cu surzenia totală) cînd grupul susține un concert, iar piesele de bază, Brian Johnson și Angus Young, se prezintă în formă maximă, așa cum îi cunoșteam dintotdeauna. De altfel, presa de specialitate este plină de elogii, concluzia trăgînd-o USA Today: „N-au avut de scuturat de pe ei nici măcar un firicel de rugină!”. Alături de cei doi coloși, formula de redebut i-a mai cuprins pe Stevie Young (fiul celui mai bătrîn dintre frații Young, deci nepotul lui Angus, și care l-a înlocuit pe celălalt unchi, Malcolm, stins din viață în 2017) la chitară, pe Cliff Williams la chitară bas, care a cîntat multă vreme cu ei, apoi s-a retras, iar acum a revenit… acasă, și pe toboșarul Matt Laug, înlocuitorul lui Phil Rudd. Au cîntat de la ora 21.45 pînă fix la miezul nopții, concertul deschizîndu-se pentru prima dată în istorie cu „If You Want Blood (You Got It)”, printre cele 25 de piese cîntate numărîndu-se în premieră mondială live și două piese din albumul „Power Up” din 2020: „Demon Fire” și „Shot in the Dark”. Au cîntat toate marile lor hituri, dar, inexplicabil, nu și „The Jack”.

Turneu mondial? Se discută. Zău că m-aș duce să îi văd și a treia oară! (Foto: Pagina de Facebook a grupului)