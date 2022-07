Jupân de Pardon

14 iulie 2022, comuna Drăgușeni, județul Suceava, România, Uniunea Europeană. Casa lui Patrocle – Animal Rescue, la Drăgușeni, după ce primarul Vasile Cepoi a cerut ”sprijinul autorităților din Suceava pentru a rezolva cazul unui <nebun> care are curtea plină de cîini. Sesizarea a ajuns Poliția Animalelor din cadrul IPJ Suceava, așa că ne-am deplasat acolo împreună, să ajutăm”. Asociația a constatat că ”nebunul” era un fost profesor care la viața lui a crescut cinci copii din centrele de plasament și care acum o duce greu cu banii, dar asta nu-l împiedică să țină 10 cîini, de care are grijă. Casa lui Patrocle a povestit că la fața locului a venit primarul însoțit de medicul veterinar de circumscripție, care era extrem de grăbit și care, întrebat de cei de la Poliția Animalelor dacă are adăpost pentru animale conform legii, a răspuns că nu are și nici nu va face. Cînd a fost întrebat de campaniile de sterilizare, Vasile Cepoi a plecat. Lăsați-l pe domnul primar, pentru că are treabă. De pildă, poate trebuie să pregătească premiile pentru ”cuplurile de aur”, fiindcă voturile acestora contează, și nu votul unui ”nebun”. Cît despre cîini, se știe că aceștia nu votează.