Jupân de Pardon

A fost perioada olimpiadelor școlare, faza județeană, iar unii dintre elevii suceveni s-au calificat la fazele naționale. Chiar în numărul trecut al gazetei noastre, la rubrica Jupân de Salon, am subliniat performanța celor 15 elevi din județul nostru, 10 dintre ei fiind de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, care s-au calificat la Olimpiada Națională de Matematică. Am scris și despre Mattia Apetri și Teodor Chirilă, ambii elevi în clasa a X-a D la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză. Între timp, Maya Camelia Cojocariu, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, a obținut o mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică ”Solomon Marcus”. Cu toate acestea, Inspectoratul Școlar Suceava nu a catadicsit să trimită regulat comunicate de presă cu rezultatele, informațiile despre reușitele elevilor culegîndu-le fiecare cum a putut. Inspectoratul doarme în papuci, pentru că dacă am spune că doarme în bocanci s-ar interpreta că am avea ceva cu șeful instituției, Grigore Bocanci.