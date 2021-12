Anul ăsta am tot avut Jupâni de Pardon. Am avut săptămînă de săptămînă și Jupâni, și Jupânițe. Unii au ținut morțiș să le facem loc de mai multe ori în această rubrică, iar noi nu i-am putut refuza. Au poposit în acest colț de pagină aleși mai mari sau mai mici și numiți mai mari sau mai mici care nu și-au făcut treaba așa cum ar fi trebuit ori care au avut declarații sau acțiuni nefericite. Au fost oameni din toate zonele județului Suceava, pentru că am vrut să păstrăm un echilibru din punct de vedere geografic. Au fost și oameni din mai toate partidele care contează, pentru că am vrut să păstrăm un echilibru și din punct de vedere politic. Dar au fost și apolitici. Ne cerem scuze pentru că raportul domni-doamne a fost unul dezechilibrat, dar nu am putut face mai mult, fiindcă numărul doamnelor cu funcții de conducere este mult mai mic decît cel al domnilor. Pentru că ne aflăm la final de an și pentru că vin sărbătorile, am zis ca în ultima ediție pe 2021 să nu avem un Jupân de Pardon. Revenim la anul. Vă așteptăm.